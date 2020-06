Barcellona Pozzo di Gotto, in carcere il pusher arrestato pochi giorni fa

I poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto avevano arrestato, pochi giorni fa in flagranza di reato, Bernardo Mirabile, 61enne barcellonese con precedenti specifici, trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 32 grammi di sostanza da taglio, un bilancino, un coltello e materiale per il confezionamento delle singole dosi, nonché della somma di denaro pari a 8.990 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Ieri è stata eseguita la misura cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. con la quale è stato disposto il trasferimento in carcere del sessantunenne presso la casa circondariale di quel centro.

Nella stessa giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G. hanno proceduto altresì alla denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione di due cittadini di nazionalità rumena. I due viaggiavano a bordo di un’autovettura all’interno della quale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato prodotti alimentari di cui i successivi accertamenti hanno confermato la provenienza furtiva. Quanto sequestrato è stato infatti per lo più trafugato in alcuni supermercati locali e di Milazzo.

