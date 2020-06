Messina, incidente sulla tangenziale: un'auto si ribalta e fa sbalzare fuori il conducente

Un incidente è avvenuto questo pomeriggio alle 16 nell'autostrada all'interno della galleria che si trova tra gli svincoli di Messina centro e Boccetta. Un'auto si è ribaltata facendo sbalzare il conducente fuori dall'abitacolo . L'uomo ha riportato diverse ferite e lacerazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Caserma Bevacqua di Messina con APS (autopompa serbatoio). L'uomo alla guida dell'auto è stato sottoposto alle cure del personale del 118 accorso sul luogo.

L'incidente ha creato anche gravi conseguenze per la circolazione veicolare in direzione di Palermo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e la sede stradale eliminando qualsiasi pericolo circostante. Sul posto anche la polizia della Sottosezione A20 per la gestione del traffico nella tangenziale congestionata.

