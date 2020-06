Paura coronavirus a Santo Stefano di Camastra: 2 positivi e 23 persone in quarantena

Due casi di positività al coronavirus a Santo Stefano di Camastra e ben 23 persone in quarantena, con un fondato rischio di focolaio. C'è paura nel centro messinese, la città delle ceramiche, dopo la conferma che la coppia, marito e moglie, fossero affetti dal Covid-19.

I due si trovano in isolamento. L'Asl messinese ha avviato un'indagine epidemiologica per risalire ai contatti. Sembra che la coppia fosse stata di recente al nord a trovare dei parenti ma la ricostruzione non è confermata.

“I nostri due concittadini risultati, pur se asintomatici, positivi all’esame tampone Covid-19, prontamente, si sono posti in auto isolamento e quarantena”, ha comunicato il sindaco della cittadina nel Messinese, Francesco Re. "Abbiamo provveduto, grazie alla loro immediata e responsabile collaborazione, a ricostruire la catena dei contatti interpersonali degli ultimi giorni e conseguentemente a mettere in quarantena vigilata e/o isolamento, chiunque, in ragione dei contatti avuti, fosse a rischio di potenziale contagio. Per costoro ho provveduto immediatamente a richiedere l’urgente effettuazione di esami tampone che conto possano essere effettuati con estrema celerità”, continua il primo cittadino.

“Si rende ancor di più necessario per tutti, assumere comportamenti improntati alla massima e fattiva collaborazione e soprattutto rispettosi della osservanza di tutte le misure di prevenzione e contenimento. Obbligatorio e non derogabile l’uso costante della mascherina in tutti gli ambienti trafficati dove è potenzialmente a rischio il venir meno del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Divieto assoluto di assembramento in spazi e locali pubblici. Mi auguro che grazie alla responsabile e matura collaborazione di tutti, si possa evitare, nelle prossime ore, di dover rendere necessaria la reintroduzione di ulteriori e già sperimentate misure di prevenzione e contenimento rischio epidemiologico. Stasera chiudiamo la serata con 23 persone in quarantena. Ai nostri concittadini vanno la solidarietà di tutta la comunità stefanese vicina e lontana ed i migliori auguri di un pronto ritorno alla normalità. Insieme ce la faremo”, conclude il sindaco Re.

