Messina, ruba computer in chiesa: arrestato un pluripregiudicato

È stato sorpreso con il computer portatile appena rubato all'interno della sacrestia di una chiesa di Messina. La polizia ha arrestato Pasquale Anaclio, pluripregiudicato palermitano di 34 anni, dopo il suo tentativo di fuga con la refurtiva.

L'uomo ha provato a scappare, poi a nascondersi sotto un’auto in sosta e a disfarsi del computer ma è stato velocemente raggiunto e arrestato stanotte, intorno alle 01.00, nei pressi della via Tommaso Cannizzaro. Sarà giudicato stamani con rito direttissimo.

Anaclio, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e già noto alle forze dell’ordine per altri furti perpetrati in chiesa e presso uffici pubblici cittadini, era riuscito ad introdursi nella chiesa presa di mira forzando la cancellata in ferro posta a protezione di una porta finestra. Una volta dentro aveva rubato il pc.

