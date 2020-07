Rogo nella notte a Milazzo: coinvolti due auto, uno scooter e un'abitazione

Un rogo nella notte in località Valdina, nel Messinese. Le fiamme hanno coinvolto due auto, uno scooter, che si trovava in un'area adibita a parcheggio, e un'abitazione limitrofa. Tempestivo l'intervento, intorno all’una, dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo.

Evitata parzialmente la propagazione delle fiamme alla seconda automobile grazie al rapido intervento delle squadre sul posto che hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare l’area. Lievi i danni all'abitazione. Sul luogo sono intervenute anche due pattuglie del nucleo radio mobile di Milazzo e della stazione di Valdina. Sconosciute le cause che sono in fase di accertamento.

