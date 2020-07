Ospedale di Lipari, donne in gravidanza costrette a spostarsi: l'Asp avvia un'indagine

Sono numerosi i disservizi nell'ospedale di Lipari, che costringono le donne in gravidanza a spostarsi per esami di controllo. Il direttore dell'Asp di Messina, Paolo La Paglia, ha pertanto avviato un'indagine.

Le nuove apparecchiature per l'esame morfologico sono arrivate, ma le partorienti continuano a non poter effettuare l'esame all'ospedale di Lipari. A causa del mal funzionamento delle apparecchiature destinate al presidio sanitario per la diagnosi morfologica e il monitoraggio delle gravidanze, le donne delle Eolie sono costrette da mesi a recarsi in altre strutture a Milazzo, Patto o Messina, tra evidenti disagi.

Per accertare, entro una settimana, eventuali responsabilità per il disservizio, il direttore La Paglia ha nominato una commissione.

