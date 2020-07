Ucria in ansia per la bimba di 9 anni caduta dalla bici: speranze dopo l'operazione

Speranze per la piccola di 9 anni di Ucria, in provincia di Messina, grave dopo la caduta dalla bici. "La bimba è stata estubata ed è in respiro spontaneo - spiega il direttore sanitario Antonino Levita -. Appare ben orientata e buono appare anche il compenso emodinamico. Tuttavia continua lo stretto monitoraggio metabolico e dei parametri vitali”.

La situazione resta delicata, ma ci sono speranze che possa riprendersi al più presto, dopo la caduta accidentale mentre percorreva una strada di Ucria. Ha battuto con violenza il capo sull'asfalto, dal Barone Romeo di Patti è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stata operata nel reparto di Neurochirurgia, per avere riportato una grave emorragia cerebrale.

Tutta la comunità di Ucria, insieme al sindaco Enzo Crisà, prega ed attende con trepidazione il ritorno della piccola. A casa l'aspettano i suoi fratelli di 12 e 5 anni.

