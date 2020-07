Teresa Famularo compie 103 anni, grande festa a San Fratello

Ieri, insieme ai nipoti, al vice parroco Don Francesco De Luca e una delegazione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto, ha spento 103 candeline la signora Teresa Famularo Sindona.

L'arzilla nonnina, donna molto religiosa, è nata a San Fratello nel 1917, dal matrimonio col marito, il signor Sindona non ha avuto figli, ma si è sempre dedicata con grande devozione ai nipoti che l’hanno accolta nella loro casa, amandola come se fosse la loro mamma.

"È senza dubbio un dono prezioso - afferma il sindaco Sidoti, assente per motivi istituzionali - e un tesoro inestimabile per la comunità di San Fratello la signora Teresa Famularo che ha raggiunto il venerando traguardo di 103 anni. Si consacra così donna più longeva del centro montano, attorniata dall'amore dei suoi nipoti".

Presenti ad augurarle buon compleanno da nome di tutta l'amministrazione comunale, il presidente del consiglio Benedetta Morello e il consigliere comunale Mariuccia Granza.

"Le ho visto spegnere - afferma la presidente Morello- anche le 101 e le 102 candeline e devo dire che è sempre una gioia per gli occhi guardarla e per le orecchie ascoltarla, con la sua lucidità e con le sue belle parole che solo una persona di quella età può trovare. Spero davvero di poterla vedere così felice ancora per parecchi anni e che possa regalarci ancora per molto tempo i suoi insegnamenti".

Lo scorso giugno la comunità nebroidea ha festeggiato con grande entusiasmo e la partecipazione di familiari, nipoti , amici e l'amministrazione un altro eccezionale traguardo i 100 anni della signora Marianna Vieni Crimi. Purtroppo nei giorni scorsi è venuta a mancare all'età di 105 anni, la signora Olivia Sanguedolce di Pettineo.

