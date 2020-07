Santo Stefano-Gela, aperto un nuovo tratto dell'intinerario Nord-Sud

Aperto questa mattina un nuovo tratto dell'itinerario Nord-Sud - Santo Stefano di Camastra-Gela. Come previsto dalle norme vigenti, il tessuto stradale è stato migliorato eliminando le curve a raggio ridotto e i tornanti che lo caratterizzavano.

Inoltre, come per il lotto B4b aperto lo scorso 25 giugno e lungo oltre sei chilometri, anche per il nuovo, di un chilometro e in continuità con il precedente, è stata adeguata la larghezza della sezione stradale di 9,5 metri.

Due infine le gallerie presenti lungo il tracciato: Campanito I, di lunghezza pari a 130 metri, e Campanito II, di lunghezza pari a 81 metri.

