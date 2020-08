Un autista della forestale, P.T. 67 anni, è morto oggi pomeriggio cadendo in un dirupo con la sua autobotte mentre andava al villaggio di San Filippo, a Messina, per spegnere un incendio.

Sono in corso indagini per capire se l'uomo sia stato colto da malore e per questo sia quindi uscito fuori strada. Sul posto sono giunti le forze dell’ordine e il magistrato di turno.

