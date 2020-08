Interviene per sedare una lite, pestato un carabiniere messinese

Massacrato di botte per aver tentato di sedare una rissa. Il tutto ripreso dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza che hanno catturato in sequenza, la violenza spietata e la brutalità del pestaggio. È successo a Castellammare di Stabia, nel napoletano, dove un appuntato di 37 anni di Messina, in servizio alla stazione di Gragnano è stato picchiato e preso a calci e pugni, selvaggiamente da un gruppo di sei/sette ventenni.

Il militare, è stato trasferito all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Nell’aggressione ha riportato traumi commotivi alla testa. È grave ma non in pericolo di vita. Dovrà restare in osservazione per le prossime 48 ore e ne avrà per 25 giorni. Nella ressa è stato anche derubato del borsello.

