Trovato il cadavere di una donna a Caronia dove è scomparsa la mamma col figlio, ma è irriconoscibile

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio, occorrerà dunque l'esame del Dna per risalire all'identità della vittima. Il marito della Parisi, intanto, è stato convocato in questura: avrebbe riferito di non sapere come fosse vestita la moglie prima di uscire con il bimbo dall'abitazione.

La donna trovata morta a Caronia indossa un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche. Una scarpa era indossata, l'altra è stata trovata vicino al cadavere che giaceva bocconi tra gli alberi di una boscaglia non molto distante dal punto dell'autostrada A20 da cui Viviana Parisi si è allontanata.

La Parisi e il figlio sono scomparsi da lunedì scorso alle 11,30, dopo un incidente stradale con l’auto, non grave, sull'A20 Messina-Palermo, all’altezza di Torre del lauro di Caronia, e il mistero non è stato risolto anzi col passare delle ore si è maggiormente infittito. La donna torinese di nascita abita a Venetico, paesino messinese, col marito Daniele Mondello, dj e creatore di musica dance come lei, che ha un discreto seguito. L’uomo mercoledì ha postato su Fb un video messaggio in cui chiede alla moglie di tornare dicendo che non le succederà nulla. Poi non ha scritto più.

È stata ritrovata a Milazzo, invece, l'altra donna di Castel di Lucio, piccolo paese poco distante da Caronia, madre di tre figli della quale si erano perse le tracce ieri. La 43enne si era allontanata con un'auto scura, lasciando il cellulare in casa e ne era stata denunciata la scomparsa.

© Riproduzione riservata