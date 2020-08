Auto si schianta contro un muro sulla Tangenziale di Messina, muore un uomo di 64 anni

Un incidente stradale mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la Tangenziale di Messina. Un'auto si è schiantata contro un muro, per l'uomo alla guida, un 64enne, non c'è stato niente da fare. L'uomo ha perso la vita in ospedale, al Policlinico di Messina.

La vittima è Paolo Galletta, residente a Lipari ma originario di Cumia. Era a bordo della sua auto ieri pomeriggio, una Fiat 600 gialla modello sport, quando, secondo le prime ricostruzioni, ha tamponato un'altra vettura e si è schiantata su un muro di contenimento tra gli svincoli Boccetta e Centro, in direzione Catania.

Galletta è stato estratto dall'abitacolo con l'aiuto dei vigili del fuoco ed è stato subito trasportato al Policlinico in condizioni gravissime. Poco dopo è morto.

