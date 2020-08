I misteri della morte di Viviana, corpo sfigurato sotto un traliccio e i 20 minuti di "buio": che fine ha fatto Gioele?

Rimangono misteri sulla morte di Viviana Parisi, la dj scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni lo scorso lunedì e trovata cadavere ieri a Caronia.

Il corpo, irriconoscibile, è stato trovato a 500 metri dall'autostrada dove la donna aveva avuto un incidente con la sua auto. Per riconoscerlo, si è dovuti ricorrere alla fede nuziale, che riportava la data del matrimonio e il nome del marito, alle collanine e alle scarpe.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire come possa essere finita lì ed essere stata ridotta in quello stato, vogliono appurare cosa abbia fatto la donna nei venti minuti trascorsi tra la sua uscita nel casello autostradale di Sant'Agata di Militello e il suo rientro in autostrada, dove poi ha avuto un incidente con l’auto da cui è scesa camminando col bimbo in braccio lungo l’autostrada e facendo perdere le sue tracce.

Caronia, continuano le ricerche di Gioele dopo il ritrovamento del cadavere della madre Il procuratore della Repubblica Angelo Cavallo rilascia un’intervista dopo il ritrovamento in località Sorbo di Caronia del cadavere di Viviana Parisi La polizia mortuaria si allontana da contrada Sorbo di Caronia zona del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi La polizia cinofila si allontana da contrada Sorbo di Caronia zona del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi Viviana Parisi col marito Daniele Mondello

La speranza è che Viviana abbia affidato il bambino a qualcuno. Accanto a questo filo di speranza vi è però anche la terribile ipotesi che il bambino sia morto e il suo corpo sia stato fatto a pezzi dai cinghiali. Il medico legale, infatti, ipotizza che Viviana Parisi sia morta lo stesso giorno della scomparsa e che il suo corpo, oltre al deperimento per cause naturali e climatiche, sia stato sfigurato da animali selvatici.

Gli inquirenti hanno sequestrato nell’area dov'è stata trovata Viviana Parisi un traliccio che regge cavi dell’energia elettrica per capire se la donna possa essersi gettata dall’alto dopo essere salita sull'impalcatura.

Tanti, troppi misteri avvolti attorno alla morte della dj e un giallo: che fine ha fatto Gioele? Le speranze di trovarlo in vita rimangono e le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca. Questi ultimi hanno setacciato la zona anche la scorsa notte da parte dei vigili del fuoco, e le ricerche proseguono oggi con l’aiuto delle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata