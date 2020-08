Emergenza a Lipari, donna partorisce prima dell'arrivo dell'elisoccorso

All’ospedale di Lipari in emergenza è nata una bimba. I medici del presidio avevano richiesto il trasferimento della donna che però ha partorito prima dell’arrivo dell’elisoccorso. Così trasferimento in sala operatoria della partoriente e a Lipari si torna a nascere grazie ai medici Federico e Settineri. All’ospedale il punto nascite continua ad essere chiuso e le donne eoliane sono costrette a partorire a Patti, Milazzo, Messina o Catania. L'ultimo parto a Lipari, sempre in emergenza, risale a oltre un anno fa.

