Messina, controlli serrati alla movida nel weekend di Ferragosto: 12 denunce

Controlli serrati dei carabinieri del comando provinciale di Messina durante il weekend di Ferragosto. Dodici persone sono state denunciate.

I servizi straordinari di prevenzione sulle arterie principali del capoluogo hanno interessato in particolare il versante sud della città, nelle zone della riviera dove si svolge la cosiddetta movida, anche al fine di verificare il rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale previste dalle norme per l’emergenza Covid-19.

Nello specifico, un 38enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina poiché sorpreso nella recidiva di guida senza patente. Un uomo di 35 anni e uno di 31 sono stati denunciati dopo essersi rifiutati di sottoporsi all'accertamento sull'uso di sostanze stupefacenti, nonostante fossero stati fermati mentre erano alla guida in apparente stato psicofisico alterato.

Un gruppo composto da un 37enne, un 32enne, un 27enne, un 26enne, un 23enne, un 20enne e un 19enne, che diffondeva musica ad alto volume, è stato denunciato per il reato di molestie del riposo delle persone.

Un giovane di 18 anni, inoltre, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

Tra le persone denunciate, anche un 29enne catanese, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri, dopo una segnalazione di furto da parte di un ristorante. Aveva addosso 145 euro, sottratti dal registratore di cassa, che sono stati riconsegnati al proprietario.

Infine, 4 persone di cui un minore, sono state segnalate alla locale Prefettura in quanto trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e crack, detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata.

