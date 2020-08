Sospetto caso di Coronavirus, chiuso a scopo precauzionale il Comune di San Fratello

Il Comune di San Fratello, in provincia di Messina, è stato chiuso in via precauzionale per un sospetto caso di Covid-19. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto con un post su Facebook.

“Si comunica che per motivi precauzionali – si legge – essendoci il sospetto in un dipendente comunale di infezione da Coronavirus, il Comune resterà chiuso in attesa di risultati definitivi. La popolazione sarà informata con la massima tempestività sull’evoluzione del caso clinico”.

Si tratterebbe di un caso di polmonite tempestivamente diagnosticato. Si attende intanto l’esito dei tamponi effettuati ieri a Sant’Agata Militello, soprattutto a giovani, che sarebbero venuti a contatto con la comitiva di ragazzi di ritorno da Malta. Al momento accertati 2 positivi a Sant’Agata, uno a Torrenova ed uno a Capo d’Orlando.

