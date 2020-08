Viviana e Giole, una task force all'opera sui possibili tragitti e sulla fauna a Caronia

Una task force di esperti ricostruirà i tragitti e la fauna nei luoghi della tragedia di Caronia. Ma il sopralluogo sulla collina in cui è stato trovato, l'8 agosto scorso, il corpo di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa insieme al figlio in circostanze ancora da chiarire, è stato spostato a martedì.

"Si torna a Caronia - dice l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello - per cercare se in quella zona ci sono tane di animali, per capire che tipo di fauna vive in quel posto, l’itinerario seguito, se il corpo è stato spostato. Ci sono diversi consulenti perchè il pubblico ministero ha allargato ad altri esperti, ci sarà anche il medico legale".

"Abbiamo appreso ora che il sopralluogo di una equipe di tecnici ed esperti previsto per stamani a Caronia è stato rinviato dalla Procura a martedì mattina per permettere ad alcuni di loro che vengono da fuori città e che sono coinvolti anche nell'autopsia sul corpo di Gioele di eseguire entrambi gli accertartamenti lo stesso giorno", dice Venuti che ha così annunciato anche che l'autopsia sul piccolo Gioele sarà effettuata martedì al Policlinico di Messina.

"Da quello che ho appreso martedì' dunque - conclude - ci sarà prima il conferimento incarico a Patti, po il sopralluogo e gli accertamenti a Caronia".

