Coronavirus, cresce l'allarme a Sant'Agata di Militello: i positivi salgono a 15

Sono in tutto 15 tra ragazzi ed adulti di Sant’Agata Militello risultati positivi al test per il Coronavirus. Ai casi già noti nei giorni scorsi si è infatti aggiunta nelle ultime ore la positività di altri 7 tamponi, riconducibili alla cerchia del calciatore del Citta’ di Sant’Agata , per il quale è stato necessario annullare la preparazione della squadra. I contagiati stanno fortunatamente bene, non presentano sintomi e si trovano in isolamento.

Un 50 enne originario di San Fratello, ma residente a Sant’Agata è ricoverato al Policlinico di Messina ed in servizio al Comune di San Fratello, che è stato chiuso a livello precauzionale. Circa 120 persone in isolamento precauzionale. “

La situazione - afferma il sindaco Bruno Mancuso- è ovviamente tenuta sotto stretta osservazione e costantemente monitorata. L’invito che ribadisco alla comunità locale è quindi quello di mantenere la giusta tranquillità e soprattutto osservare con scrupolo tutte le norme e le misure di sicurezza previste per il contenimento del contagio, come il rispetto delle distanze e l’uso della mascherina ai fini di scongiurare il rischio di ulteriore diffusione del virus”. Oggi pomeriggio saranno effettuati altri tamponi.

© Riproduzione riservata