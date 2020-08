Gioia a Messina, bagnanti salvano una baby tartaruga in difficoltà

Grande gioia sulla spiaggia di Torre Faro a Messina dove alcuni bagnanti sono riusciti a salvare un cucciolo di tartaruga in difficoltà.

È avvenuto ieri pomeriggio quando sono stati allertati i militari della Guardia Costiera di Messina per fare in modo che la piccola tartaruga potesse prendere il mare. In serata il cucciolo è stato consegnato al centro recupero tartarughe marine di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, che procederà al rilascio in mare dopo gli eventuali controlli e cure.

