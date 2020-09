Viviana e Gioele, ancora esami sui resti del bimbo ma la verità è lontana: "Tanto da lavorare"

«Abbiamo fatto un prelievo sui reperti geologici, in particolare terriccio». Lo dice il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, perito della Procura di Patti, sugli esami del cranio di Gioele eseguiti al dipartimento di Geologia forense dell’università di Messina. Alla domanda se si può capire se il bambino è stato spostato il medico legale ha sottolineato che «non è così che si procede».

«Abbiamo ancora da lavorare - ha aggiunto - e al termine delle operazioni avremo un quadro completo. E’ una attività che andava fatta. Cercheremo di rispettare le tempistiche che ci sono state assegnate. Ci saranno altri accertamenti».

«Appena la geologa forense finirà con i suoi riscontri - ha osservato il medico legale Daniela Sapienza, perito della Procura - entreranno in campo le competenze medico legali e faremo le nostre valutazioni». Su eventuali traumi al cranio ha spiegato che «non li abbiamo ancora analizzati cosi come è ancora decisamente prematuro parlare della lesività della macrofauna». «Stiamo procedendo per step - ha concluso - diamo prima la precedenza a questo tipo di esame e poi faremo le valutazioni medico legali di cui abbiamo parlato».

