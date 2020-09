Viviana e Gioele, trovate altre ossa nei boschi di Caronia: potrebbero essere del bambino

Sono stati ritrovati nuovi frammenti ossei nei boschi di Caronia, potrebbero appartenere al piccolo Gioele. Lo conferma l’avvocato Antonio Cozza: “Adesso dovranno essere analizzati per stabilire se siano del bambino o meno”.

I vigili del fuoco e gli uomini della polizia scientifica non hanno mai interrotto le ricerche di indizi utili alle indagini e provveduto alla scerbatura della zona di circa 2 km, che dal traliccio, ai piedi del quale è stata rinvenuta cadavere Viviana, porta al luogo in cui sono stati trovati i resti dilaniati di Gioele . Ieri questa nuova scoperta, che potrebbe fornire ulteriori elementi per svelare il mistero della morte del piccolo e della sua mamma. Il ritrovamento sarebbe avvenuto a circa 50 metri dal luogo in cui il volontario , l’ex carabiniere Pino Di Bello, trovò i resti del piccolo lo scorso 19 agosto.

