Brolo, la guardia costiera salva un giovanissimo esemplare di caretta-caretta

Scoperto e salvato un giovanissimo esemplare di tartaruga marina della specie protetta “caretta caretta” nel tratto di arenile in prossimità di contrada Malpertuso del Comune di Brolo.

Un bagnante ha segnalato alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello, guidato dal tenente di vascello, Donato Michele Pio Bonfitto, il ritrovamento in spiaggia del piccolo esemplare, 5 cm per 3 cm, spiaggiatosi a causa delle correnti e delle mareggiate ed in apparentemente stato di difficoltà.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Capo d’Orlando ed il personale incaricato della “OA WWF Sicilia Nord Orientale”, sotto il coordinamento della Dott.ssa Eleana Prato. In tarda serata, con il miglioramento delle condizioni meteomarine e con l’assistenza del personale del “Gruppo Volontari Caretta Caretta 2020”, la piccola tartaruga ha potuto riprendere in sicurezza la via del mare.

