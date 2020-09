Incendi a Lipari, le fiamme si avvicinano alle case a Quattropani

Cresce la preoccupazione tra gli abitanti e i villeggianti sull'isola di Lipari. Gli incendi che hanno interessato la verde borgata di Quattropani continuano a bruciare e le fiamme si sono avvicinate alle case.

In azione vi sono i vigili del fuoco, la forestale, i carabinieri e volontari. E’ già il terzo incendio nel giro di pochi giorni.

Oltre 15 ettari di macchia mediterranea ridotta in cenere e tutto questo avviene sempre in prossimità della Festa della Madonna della Catena, in programma martedì nella più alta borgata dell’isola.

