Stromboli, la richiesta delle guide: "Autorizzare la scalata sul cratere fino a 400 metri"

Le guide alpine e vulcanologiche di Stromboli chiedono alla Protezione civile e all’Ingv di «autorizzare sullo Stromboli la scalata sul cratere almeno fino a 400 metri d’altezza».

«Al momento - dicono - le escursioni sono consentite in via autonoma, senza l'accompagnamento delle guide alpine o vulcanologiche, solo fino alla quota di 290 metri sul versante settentrionale che costeggia la Sciara del Fuoco lungo una vecchia mulattiera. Nell’area si muovono diversi turisti non sempre consapevoli dei rischi, in un’area non adatta all’accoglienza di più di 40 persone e con via di fuga non immediata in caso di pericolo».

A fine luglio, l’azienda foreste demaniali ha ripristinato il sentiero per accedere alla quota di 400 metri, dove godere di una migliore osservazione per la fruizione turistica, affiancata dall’accompagnamento da parte di guide alpine o vulcanologiche.

«Il progetto dovrebbe essere completato dalla risistemazione della cartellonistica con le indicazioni, dalla realizzazione delle opportune piazzole di sosta e da una continua valutazione della situazione - rimarcano le guide - poiché in troppi si recano indisturbati nella zona proibita, superando persino la quota di 400 metri».

