Scassina un distributore automatico, 67enne palermitana arrestata a Messina

Una palermitana di 67 anni è stata arrestata la scorsa notte a Messina perchè è stata sorpresa intorno alle 2 dagli agenti impegnati nel controllo del territorio intenta a rubare alcuni articoli da un distributore automatico in via I Settembre.

Aveva già danneggiato il vetro con una spranga in ferro e sottratto alcuni articoli. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

