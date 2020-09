Giallo di Caronia, domani nuovi rilievi sulle auto coinvolte nell'incidente

Continuano le indagini per fare luce sulla morte della dj 43enne Viviana Parisi e del figlio Gioele di quattro anni. Domani i consulenti incaricati dalla Procura di Patti e dai familiari effettueranno nuovi rilievi sui due mezzi coinvolti nell’incidente nella galleria Messina-Palermo, «faranno le foto, si renderanno conto di come si presentano», dopo di che si recheranno nella galleria dell’autostrada, per le rilevazioni tecniche.

A farlo sapere l’avvocato Pietro Venuti, legale del marito di Viviana Daniele Mondello. Il legale spiega che domani i consulenti si recheranno prima in una autocarrozzeria di Brolo dove i due veicoli si trovano sotto sequestro quindi si sposteranno nella galleria Pizzo Turda dell’autostrada Messina -Catania all’altezza di Caronia dove si è verificato l’incidente per «eseguire delle misurazioni». Sempre domani proseguiranno anche gli accertamenti medico legali sui resti del bambino.

