Una nuova vita per Sushi, il gatto cieco abbandonato a Lipari trova casa a Milano

Una nuova vita per il piccolo Sushi. Il gattino cieco abbandonato a Lipari ha preso il volo per raggiungere la sua casa e la sua famiglia a Milano. Il piccolo era stato stato chiuso in un sacchetto di plastica ed abbandonato sull'isola delle Eolie.

A salvarlo i volontari Enpa Eolie guidati dalla presidentessa Eleonora Zagami che lo hanno accolto nell’Oasi dei Gatti Felicie gli hanno dato un nome, Sushi appunto. Al gattino è stata trovata una famiglia grazie anche al sostegno della presidente nazionale Carla Rocchi e ad una campagna social che in poco tempo ha coinvolto migliaia di persone.

"Sono arrivate diverse richieste di adozioni per lui - spiega Zagami - e così Sushi ha trovato la sua nuova famiglia, la signora Maria a Milano. Grazie alla disponibilità di Silvia e la sua famiglia Sushi ha potuto raggiungere la nuova meta, lasciando qui un vuoto incredibile".

