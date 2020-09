Molesta una studentessa sbarcata da un traghetto proveniente da Messina: arrestato

Ha molestato una studentessa appena sbarcata da una nave proveniente da Messina ma è stato costretto a desistere dall’intervento di un ormeggiatore. Un cittadino extracomunitario di origine africana è stato arrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria in servizio nella stazione ferroviaria di Villa San Giovanni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo ha dapprima avvicinato la ragazza rivolgendole pesanti apprezzamenti e poi ha tentato il contatto spingendola verso un muro. L’intervento dell’ormeggiatore che ha notato la scena ha fatto desistere l’aggressore dai suoi propositi. Individuato dai poliziotti grazie ad una immediata attività di ricerca, l’uomo, è stato accompagnato negli uffici della Polfer dove ha iniziato a danneggiare gli arredi e ad aggredire gli agenti.

