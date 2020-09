Spaccio di droga a Messina, otto condanne per 73 anni di carcere

Otto condanne per un totale di 73 anni di carcere e una assoluzione. È quanto deciso dal gup di Messina Fabio Pagana al termine dell’udienza per l’operazione antidroga "Festa in maschera" su un gruppo che spacciava droga e che aveva base operativa nel quartiere di Giostra. Al vaglio del giudice i risultati di una indagine condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. In nove hanno chiesto il giudizio con le forme del rito abbreviato.

Sono stati condannati Gaetano Mauro a 15 anni e 8 mesi, Giacomo Lo Presti 10 anni, Domenico Sottile 6 anni, Alessio Papale 10 anni e 2 mesi, Giacomo Russo 8 anni, Carlo Ardizzone 6 anni e 8 mesi, Domenico Batessa 7 anni e 2 mesi e Domenico Papale 9 anni e 10 mesi. Assolto per non aver commesso il fatto Luca Di Silvestro. La scorsa udienza i pubblici ministeri Roberto Conte e Antonella Fradà avevano chiesto condanne che andavano da un massimo di 22 anni fino a tre anni di reclusione.