Caronia, l'incidente in galleria resta un mistero: nuovi accertamenti sul furgone

Oggi nuovi accertamenti sul Gps del furgone bianco della ditta di manutenzione che si sarebbe scontrato nella galleria “Pizzo Turda”, a Caronia, con la Opel di Viviana Parisi con a bordo Gioele. Saranno presenti i due consulenti nominati dalla Procura di Patti ed i due esperti di parte.

Il Gps del furgone è stato sequestrato dalla polizia giudiziaria, come scrive Francesca Alascia sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, E fondamentali si riveleranno i nuovi rilievi, per l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente, per stabilire se a provocarlo sia stato il furgone o la vettura della dj torinese.

Saranno inoltre stabilite le velocità a cui procedevano in direzione Palermo, entrambi i mezzi, ritenuti dai consulenti, entrambi in movimento , quel maledetto 3 agosto. Dopo il sinistro avvenuto all’interno della galleria a 24 metri dall’uscita Viviana e Gioele sono scomparsi per sempre per essere poi trovati morti.

