Dalla Calabria a Messina con 2 chili di coca: arrestato un 48enne

Un uomo di 48 anni originario della provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai carabinieri a Messina non appena sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni a bordo di una Recault 'Captur' che trasportava 2 chili e 300 grammi di cocaina. È accusato di detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo lo sbarco l’auto aveva cercato di superare gli altri messi in fila al semaforo di Viale Giostra e si era allontanato passando con il rosso in direzione del centro città. Bloccato dai militari, l’uomo ha tentato di disfarsi della droga - suddivisa in due panetti conservato in un troilley - buttandola dentro un cassonetto dell’immondizia. L’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania, in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata