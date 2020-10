Covid, contagiati 4 sanitari del 118 a Santo Stefano di Camastra

Sono risultati positivi al Covid due medici e due soccorritori della postazione del 118 di Santo Stefano di Camastra (Me). I primi tre casi erano stati individuati ieri. Il centro aveva sospeso l'attività e la struttura era stata sanificata. Ma oggi un altro medico, in servizio per le emergenze, ha manifestato i sintomi del contagio e anche lui è risultato positivo. Ha dovuto quindi lasciare la postazione rimasta senza presidio medico. Il servizio è in parte assicurato dalla Guardia medica che era stata pure chiusa e sanificata.

