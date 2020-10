Paziente morto a Lipari, il direttore del 118: "Rispettata la procedura"

"La procedura adottata rientra nei tempi e nei modi previsti. In particolare, dopo la chiamata di soccorso da parte dei familiari del paziente (affetto da una grave patologia) la Centrale 118 ha inviato da subito sul posto il personale della Guardia medica locale che ha assistito con manovre rianimatorie il paziente". Lo precisa il direttore della centrale 118 del bacino di Messina, Dino Alagna, in riferimento all’intervento di oggi pomeriggio nell’isola di Lipari relativo a un cittadino poi deceduto.

"L'ambulanza è intervenuta in casa dell’uomo sette minuti dopo la partenza dall’ospedale di Lipari, dove era stata accompagnata un’altra paziente assistita in codice rosso - aggiunge - Tale prassi rientra nelle abituali linee guida di soccorso vigenti in tutta la nazione. Al momento dell’arrivo del mezzo del 118,

l'uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale dove è deceduto successivamente".

