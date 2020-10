Coronavirus, l'Asp di Messina dispone misure per contenere i contagi

L’Asp di Messina prende le contromisure di contenimento del contagio da Covid-19 in considerazione dell’aumento dei casi di posività.

Le misure precauzionali sono rivolte agli uffici amministrativi e riguardano: il privilegio dell’utilizzo dello smart working nei settori/servizi nei quali è consentito; la regolamentazione del ricevimento utenti esterni con utilizzo di numero telefonico dedicato per prenotazioni tramite appuntamento, per ridurre la presenza contemporanea di utenti negli uffici; obbligo di utilizzo della mascherina in ufficio e pieno rispetto della distanza di sicurezza (anche per gli spostamenti nei corridoi); utilizzo della posta elettronica quale strumento ordinario di comunicazione tra gli uffici, e utilizzo, ove possibile, delle piattaforme telematiche per le sedute collegiali in video conferenza; sanificazione periodica delle auto aziendali e dei locali; controllo scrupoloso della temperatura all’ingresso degli uffici.

Lo ha stabilito il direttore generale Asp Messina Paolo La Paglia che ha delegato il direttore amministrativo a organizzare le procedure e assicurare il buon fine della disposizione. Saranno i dirigenti a vigilare, segnalando difformità/omissioni direttamente all’ufficio di disciplina e a questa direzione generale.

© Riproduzione riservata