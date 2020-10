Chiuso il palazzo comunale a Giardini Naxos, il sindaco: "Nessun focolaio Covid"

È giallo a Giardini Naxos dove il palazzo comunale è stato chiuso con un'ordinanza. Per la prima seduta di Consiglio comunale in programma il 20 ottobre è previsto in collegamento telematico.

Ma come ha precisato con una nota il neosindaco Giorgio Stracuzzi, non c'è nessun cluster in città: "Non ho chiuso il palazzo comunale a causa del Covid ma per sanificare con interventi già programmati, e il Comune è tornato operativo. Smentisco che ci sarebbero contagi diffusi tra i membri di questa Amministrazione o nel personale, non esiste nessun focolaio ed i pochi casi accertati sono ampiamente sotto controllo".

"La chiusura del palazzo comunale - ha comunicato il sindaco - è avvenuta a seguito di un caso di positività di un soggetto che nei giorni scorsi ha frequentato gli uffici comunali della sede centrale".

Intanto nel comune messinese si registrano alcuni nuovi casi di Covid in città, tra i quali uno studente del Liceo Linguistico, e tra i contagiati vi sarebbero anche alcuni consiglieri comunali eletti lo scorso 5 ottobre.

