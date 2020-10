Coronavirus, in corso screening alle Eolie: 700 tamponi e 3 positivi

Si sta concludendo la due giorni di screening a Lipari, voluta dall’Assessore Ruggero Razza per verificare l’andamento della pandemia nelle Isole Eolie; alle ore 15 di oggi sono stati eseguiti già 700 tamponi tra Lipari e Vulcano, ai soggetti che ne avevano fatto richiesta su base volontaria.

Altri 120 tamponi sono in corso di esecuzione a Filicudi; il bilancio in atto è di tre soggetti risultati positivi. "Credo sia stato fatto un buon lavoro e siamo grati al Commissario Emergenza Covid19 ASP Messina Carmelo Crisicelli e a tutto il team sanitario che lo collabora per avere dedicato il sabato e la domenica all’Isola di Lipari, permettendo l’esecuzione di una importante indagine epidemiologica". In settimana lo screening verrà completato effettuando i tamponi alla popolazione delle isole di Salina, Panarea, Stromboli, Ginostra e Alicudi.

