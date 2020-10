Coronavirus, positiva insegnante a Taormina: 3 classi in quarantena

Caso di coronavirus anche in una scuola elementare di Taormina. Un'insegnante dell'Istituto Comprensivo della frazione di Trappitello è risultata positiva.

A seguito del caso di Covid-19 il Dipartimento di Igiene Pubblica dell’Asp Messina disporrà l'attivazione, in via preventiva, della procedura di quarantena per i bambini di tre classi dell’istituto e per altri docenti venuti a contatto con la persona risultata positiva.

Intanto verranno effettuati i tamponi per accertare l'eventualità di altri casi. Le classi delle scuole elementari nella frazione di Trappitello dal 2019 sono state trasferite nei locali delle scuole medie dopo la chiusura per inagibilità del plesso di via Santa Filomena e così, al momento, in un unico edificio, in via Francavilla, si trovano circa 400 studenti.

