Coronavirus, a Taormina 15 nuovi casi: salgono a 26 i contagiati

Impennata di casi di coronavirus a Taormina, dove i contagi salgono a 26. Nella capitale del turismo siciliano si è passati da soli 11 positivi agli attuali contagiati, con 15 nuovi positivi nelle ultime ore.

"Le notizie non sono buone - afferma il sindaco Mario Bolognari -. Da lunedì scorso ad ora abbiamo avuto una crescita di contagi e adesso registriamo 26 positivi. La situazione è in linea, purtroppo, con quanto sta avvenendo nel resto della Sicilia e in tutta Italia. Si tratta di persone asintomatiche. Siamo ancora in percentuali non altissime di persone positive ma sono tanti. Se nei prossimi giorni continueremo con questo andamento è evidente che dovremo preoccuparci".

© Riproduzione riservata