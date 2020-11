Coronavirus, scuole chiuse per un mese a Caprileone e Torrenova

L'Asp di Sant'Agata di Militello ha disposto la chiusura per un mese delle scuole di ogni ordine e grado di Torrenova e Capri Leone.

Il Dipartimento di Prevenzione ha riferito che “si ritiene utile al fine di impedire la crescente propagazione del contagio sospendere l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Capri Leone e Torrenova per un periodo di trenta giorni, eventualmente prorogabile, se l’andamento epidemiologico non migliorerà”.

Il provvedimento potrà subire modifiche e/o revoca in base all’andamento della curva dei contagi.

