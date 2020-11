Aggressione in un pub a Palermo: arrestati 3 appartenenti al gruppo motociclistico “bandidos”

Tre appartenenti al gruppo motociclistico denominato “bandidos” sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Palermo, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di polizia di Cefalù e della Squadra Mobile di Messina e del Commissariato di polizia di Sant’Agata di Militello, per sequestro di persona e lesioni gravi a danno di due componenti di un moto club.

Si tratta di R. E., di 51 anni, residente a Messina; di M. C., di 49 anni, residente ad Aquedolci (ME) e di B. H. H., di 57 anni, residente a Collesano (PA). Sono stati ristretti ai domiciliari.

Le indagini sono iniziate all’indomani di un’aggressione avvenuta nel corso della notte tra il 9 e il 10 novembre del 2019, in un locale notturno di via Ugo La Malfa, che nell’occasione ospitava una serata dedicata all’anniversario della fondazione del moto club “ I Corsari”.

Dalle indagini, condotte dalla Squadra Mobile palermitana in collaborazione con i colleghi delle Squadre Mobili di Messina e Reggio Calabria, è emerso che un cliente era rimasto vittima di un’aggressione ad opera di più persone, che lo avevano picchiato provocandogli ferite. L'uomo era stato costretto al ricovero ospedaliero d’urgenza, riportando una prognosi di 30 giorni.

Dalle immagini della videosorveglianza e dalle ricerche sui profili “social” riconducibili a gruppi organizzati di motociclisti, attivi in Sicilia e in buona parte del Sud Italia, sono stati individuati i tre aggressori, appartenenti al gruppo motociclistico denominato “bandidos”, i cui aderenti quella sera erano presenti in numero consistente all’interno del locale.

I tre, dopo avere avuto un primo contatto con due associati del moto club “i Corsari”, li avevano sorpresi nei bagni del locale, bloccandone uno e rinchiudendolo all’interno di uno dei bagni interni, e poi avevano avevano picchiato l’altro, colpendolo con pugni e calci al volto e al torace.

