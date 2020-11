Coronavirus, il sindaco di Messina annuncia un'ordinanza per chiudere le scuole

La chiusura di tutte le attività alle 19 e la chiusura delle scuole da lunedì a venerdì prossimo. E’ quanto previsto nell’ordinanza annunciata dal sindaco di Messina Cateno De Luca nel corso della sua settimanale diretta Facebook.

Per quanto riguarda le attività commerciali De Luca ha detto di aver previsto la chiusura alla 19 con trenta minuti di tolleranza: «L'attività di consegna a domicilio può essere svolta ma non quella di asporto». De Luca ha annunciato che l’ordinanza entrerà in vigore domani e prevede anche il divieto di stazionamento nelle strade.

«Ci sarà il divieto di babbiu (in dialetto per definire il tempo libero, ndr) assoluto» ha detto ancora il sindaco De Luca. Una misura derivata a seguito degli assembramenti che sono stati registrati domenica scorsa sui Colli Sarrizzo con le aree verdi prese d’assalto per un picnic all’aria aperta complice le belle giornate ma anche in altre piazze cittadine.

«Riteniamo necessaria un’azione che ci consenta di far rispettare i divieti. Non possiamo subire l’ulteriore smacco verificatosi a seguito della chiusura di Capo Peloro, con i picnic sui Colli Sarrizzo nè possiamo pensare che il Covid si muove nel centro città e non sui Colli» ha detto De Luca.

L’ordinanza prevede dunque: «Sul suolo pubblico non si può stazionare, non si possono fare assembramenti in pratica, non si può stare in gruppo eccetto se si fanno le file in attesa di un servizio o nei negozi». Poi ha anche annunciato la chiusura delle scuole polemizzando con l’Asp. «Martedì faremo una riunione con l’Asp e i dirigenti».

