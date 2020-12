Incidente in via Garibaldi a Messina: un'auto, intorno alle 19, si è ribaltata dopo aver urtato violentemente. Nessuna grave conseguenza per le persone a bordo della macchina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio che hanno messo in sicurezza e bonificato tutta l'area interessata.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 e la Polizia Municipale per la viabilità.

