Morta la ventiseienne investita a San Filippo del Mela: gli organi di Giulia saranno donati

Giulia Ragini, 26 anni, è morta questa mattina dopo aver lottato due giorni in ospedale: la giovane di Giammoro era stata investita sabato a San Filippo del Mela, e la situazione, si era capito subito, era veramente molto grave.

La ragazza era stata ricoverata in ospedale e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma non c'è stato nulla da fare. Grave anche una 79enne. La famiglia di Giulia Ragini ha autorizzato l'espianto degli organi: la ventiseienne continuerà a in questo modo a vivere.

