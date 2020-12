Limina, via al consolidamento della chiesa di San Filippo

Un riferimento importante per tutti gli abitanti di Limina, luogo di devozione ma anche d'incontro per residenti e turisti oltre che suggestivo punto panoramico sulla valle d'Agrò dal suo piazzale antistante. Tutto questo rappresenta la chiesa di San Filippo a Limina nel Messinese. Comprensibile, quindi, che la notizia di un progetto a breve termine per metterla in sicurezza sia stata accolta con soddisfazione.

La Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal governatore Nello Musumeci mette così a segno un altro importante risultato sul fronte della manutenzione del territorio e della tutela dei beni architettonici di cui l'Isola è ricca.

Oltre dieci anni di attesa e ora l’aggiudicazione per la progettazione esecutiva che verrà eseguita da un gruppo di professionisti coordinati dall'ingegnere Giuseppe Giannetto. Evidenti i segni di dissesto nell'area, con lesioni profonde nella parete della chiesa, nei muri di sostegno e nella pavimentazione di strade e marciapiedi ma anche nei fabbricati dell'abitato, a nord del paese.

L’intero versante di contrada San Filippo è soggetto ad un progressivo movimento gravitativo verso valle e che è causa dell’instabilità sia delle case sia della chiesa e degli spazi attigui. Le indagini tecniche permetteranno di individuare la migliore tipologia di intervento anche in considerazione dei gravi danni che le frane hanno causato alla rete dei sottoservizi fognari e idrici.

