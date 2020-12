Maltempo e forte vento in provincia di Messina: alberi sradicati e tir ribaltati

I vigili del fuoco sono impegnati in tutta la provincia messinese per il maltempo. Tutte le squadre sono coinvolte a ripristinare la situazione per i danni causati specialmente per il forte vento: 26 finora gli interventi effettuati e 9 sono ancora in atto.

La maggior parte degli interventi riguarda la caduta di alberi che congestionano la rete stradale ed autostradale. Le zone più colpite tra Sant'Agata Militello, Acquedolci e Santo Stefano di Camastra. Altro intervento rilevante sull'autostrada A20 in direzione Messina, all'altezza del viadotto Caronia, per il ribaltamento di un autoarticolato.

