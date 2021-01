Tragedia nel Messinese, giovane cacciatore trovato morto in un dirupo a Roccafiorita

Tragedia nel Messinese: questa mattina è stato trovato morto Roberto Garigale, cacciatore 31enne il cui cadavere è stato avvistato ai piedi del monte Kalfa di Roccafiorita. I familiari non avevano più sue notizie da ieri, il corpo del giovane è stato avvistato in un dirupo in cui probabilmente è caduto a seguito di un incidente.

Le ricerche erano iniziate ieri dopo che il 31enne aveva smesso di rispondere al cellullare e ai messaggi, mettendo in allarme la famiglia e gli amici. Sul posto i carabinieri di Taormina, la polizia metropolitana e i volontari della protezione civile. Sono tutt'ora in corso le operazioni per il recupero del corpo, rese difficoltose dalla particolare conformazione del terreno.

