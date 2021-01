Sequestrato un centro scommesse abusivo a Graniti, denunciato il titolare

Sigilli a un centro scommesse di Graniti sono stati apposti dai finanzieri del Comando provinciale di Messina. Le fiamme gialle della Compagnia di Taormina hanno accertato come il titolare dell’attività, privo di autorizzazione di pubblica sicurezza, raccogliesse illecitamente scommesse, attraverso allibratori esteri non autorizzati a operare in Italia.

Individuato tre postazioni telematiche, tramite le quali venivano raccolte significative scommesse, nonché concessa la possibilità di giocare d’azzardo su siti esteri clandestini.

Sequestrate le postazioni telematiche e denunciato il titolare della ditta, per esercizio abusivo di raccolta scommesse, sottoposto a sanzioni di tipo amministrativo per un ammontare complessivo di 50 mila euro, per aver effettuato la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il questore di Messina ha emesso un decreto di cessazione dell’attività.

© Riproduzione riservata