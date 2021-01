Taormina, operai in nero con il reddito di cittadinanza: uno fugge lanciandosi dal terrazzo

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza. Percepiscono il sussidio, ma lavorano. Stavolta sono stati scoperti dalle forze dell’ordine nel Messinese. Per sfuggire ai controlli due operai edili di Taormina, impiegati in nero, non hanno esitato uno a lanciarsi dal terrazzo del cantiere in cui stava lavorando e l’altro a fingere un malore.

Un gesto temerario che fortunatamente non ha lasciato conseguenze al lavoratore, che dopo aver notato gli agenti della polizia municipale taorminese all’interno del cantiere, in preda al panico si è gettato da un’altezza di circa tre metri, rimanendo illeso e riuscendo così a guadagnare la fuga.

