I carabinieri hanno arrestato a Messina F. F., 52 anni, per spaccio di droga. Durante un controllo per il rispetto delle norme per la circolazione in zona rossa l’uomo ha esibito delle buste dicendo di essere andato a fare la spesa.

I militari però hanno scoperto in mezzo alla carne 200 grammi di cocaina.

© Riproduzione riservata